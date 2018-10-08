Страшные кадры: разрушения от взрыва в доме и работа спасателей

Смотрите в фотоленте кадры того, как спасатели разбирали завалы в доме, несколько этажей которого оказались разрушены в результате взрыва.

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой извлекли из-под завалов в понедельник.

© Sputnik / Osmatesco Страшные кадры места взрыва в Кишиневе на Московском проспекте 29

Источник: на месте взрыва найдены следы взрывчатки>>>

Взрывной волной поразило множество квартир, а в некоторых из них произошло обрушение потолка. Шестеро человек, в том числе один спасатель, попали в больницу. В настоящее время в больнице продолжают находиться спасатель и женщина — хозяйка квартиры, где произошел взрыв.

Место взрыва в Кишиневе: съемка с дрона>>>

Как сообщил и.о. примара Кишинева Руслан Кодряну, сейчас доступ в подъезд, где случилась трагедия, закрыт абсолютно для всех.