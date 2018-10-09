10:04 09 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD16.96
  • RUB0.25
  • RON4.17
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Фото

Брежнев в Молдове - редкие кадры

Получить короткую ссылку
Тема:
Легенды старого Кишинева (176)
117 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в Кишиневе на праздновании 50-летия образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии республики.
  • Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (в центре) на торжественном заседании, посвященном празднованию 50-летия образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии республики. 11 октября 1974 года.
  • Торжественное заседание, посвященное 50-летию образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии Молдавии. На трибуне - Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.
  • На трибуне Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев
  • Торжественное заседание, посвященное 50-летию образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии Молдавии. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев прикрепил орден Октябрьской Революции на знамя Молдавской ССР .
  • Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (второй слева) на центральной трибуне во время военного парада и демонстрации трудящихся на площади Победы в Кишиневе. Празднование 50-летия образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии республики.
  • Леонид Ильич Брежнев
  • Празднование 50-летие образования Молдавской ССР. На центральной трибуне во время военного парада и демонстрации трудящихся. Слева направо: 1-й секретарь ЦК КП Украины Владимир Васильевич Щербицкий (второй слева), Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, 1-й секретарь ЦК КП Молдавской ССР Иван Иванович Бодюл
  • 50-летие образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии Молдавии. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев возлагает цветы к памятнику В. И. Ленина.
  • Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (в центре) во время возложения цветов к памятнику Владимира Ленина в дни празднования 50-летия образования Молдавской ССР.
  • Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (в центре) сажает первое деревце на зеленой аллее ВДНХ Молдавской ССР.
  • Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (слева) и первый секретарь Молдавской ССР Иван Бодюл отвечают на приветствия жителей Кишинева. 1974
  • Леонид Ильич Брежнев
  • Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, первый секретарь ЦК КП Молдавии Иван Иванович Бодюл (слева от Л. И. Брежнева) и другие партийные и государственные деятели, прибывшие на празднование 50-летия образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии Молдавии.
  • Л. И. Брежнев на праздновании 50-летия образования Молдавской ССР
  • Леонид Брежнев в Молдавии
  • Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев и Председатель Госсовета Румынии Георге Георгиу-Деж
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в Кишиневе на праздновании 50-летия образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии республики.

Смотрите редкие кадры пребывания Леонида Ильича Брежнева в Кишиневе на праздновании 50-летия советской Молдавии.

Именно с подачи руководителя советского государства Леонида Брежнева в октябре 1974 году в Кишиневе с размахом отметили 50-летие образования МССР и Компартии Молдавии — обе даты отсчитывали с 1924 года, когда 12 октября была образовала Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республики в составе советской Украины. Так что в эти дни мы пребываем накануне очередной годовщины создания советской Молдавии.

В этих торжествах принимал участие и сам Леонид Ильич, а также все руководители союзных республик.

К полувековой годовщине советской Молдавии в Кишиневе были построены новый аэропорт, были созданы, расширены и отремонтированы многие улицы Кишинева.

Тема:
Легенды старого Кишинева (176)

По теме

"Преобразовывал людей" - как Брежнев руководил Молдовой
Как Кишинев провожал Брежнева
Как жилось в Молдавии при Брежневе
Главный секрет Брежнева в Молдове
Теги:
КПСС, Леонид Брежнев, Модова, МССР, СССР, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подсчет голосов на избирательном участке в Доме конгрессов в Риге
    Не остаться за бортом

    Кандидаты в премьеры Латвии от партий "Согласие" и KPV LV прокомментировали предстоящие переговоры по формированию коалиции после выборов в Сейм.

  • Стройка БелАЭС
    Энергетическая изоляция

    В Литве разрабатывают правила по запрету энергии с БелАЭС – ранее Сейм признал станцию "угрозой национальной безопасности".

  • Таллиннское горсобрание
    Всех посчитал

    Депутат-консерватор Таллиннского горсобрания озаботился количеством граждан России в школах эстонской столицы.

  • Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, фото из архива
    Язык науки

    Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр рассказал, почему в республике наблюдается большой интерес к русскому языку.

  • Доллары США
    Коррупции – бой!

    Следственный комитет Армении в рамках дел о коррупции предъявил обвинения уже больше ста чиновникам.

  • Аэропорт Алматы
    Мне бы в небо!

    Авиационные власти Казахстана провели проверку по факту прохода певца Торегали Тореали на борт самолета авикомпании Air Astana без билета.

  • Мигалка. Архивное фото
    Низко летел

    Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.

  • Свадьба, архивное фото
    Замуж за таджика

    В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.

  • Главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова
    Кем быть?

    В РАНХиГС рассказали, какие направления в приоритете у узбекских студентов, которые приезжают учиться в Россию.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
Взгляд изнутри: разрушения от взрыва в доме и работа спасателей
Salvatorii au extras corpurile neînsuflețite a trei persoane
Погребена заживо: спасатели нашли тело четвертой жертвы взрыва в Кишиневе
Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения
Когда взрывается газ и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться