Именно с подачи руководителя советского государства Леонида Брежнева в октябре 1974 году в Кишиневе с размахом отметили 50-летие образования МССР и Компартии Молдавии — обе даты отсчитывали с 1924 года, когда 12 октября была образовала Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республики в составе советской Украины. Так что в эти дни мы пребываем накануне очередной годовщины создания советской Молдавии.

В этих торжествах принимал участие и сам Леонид Ильич, а также все руководители союзных республик.

К полувековой годовщине советской Молдавии в Кишиневе были построены новый аэропорт, были созданы, расширены и отремонтированы многие улицы Кишинева.