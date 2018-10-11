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Открытие кинофестиваля "Свидание с Россией": как это было

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Тема:
Кинофестиваль "Свидание с Россией" (44)
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  • Михаил Давыдов
  • Открытие кинофестиваля Свидание с Россией
  • Открытие кинофестиваля Свидание с Россией
  • Открытие кинофестиваля Свидание с Россией
  • Открытие кинофестиваля Свидание с Россией
© Sputnik / Miroslav Rotari
Открытие кинофестиваля "Свидание с Россией"

Шестой Международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" проходит в Молдове с 10 по 13 октября: смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло открытие.

Фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" проходит при поддержке правительства Москвы и Посольства России в Республике Молдова. Показы пройдут в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле и Твардице.

Владимир Пирожок
© Sputnik / Miroslav Rotari
Продюсер: мы привезем в Молдову "умное" кино

Главная тема события в этом году — юбилей Иона Друцэ. К 90-летию молдавского писателя в рамках фестиваля ожидается презентация его новой книги "Внутренний голос".

Пирожок: Ион Друцэ — это посол Молдовы во всем мире>>>

Сюрпризом для молдавских зрителей станет демонстрация ленты "Пошел, Гнедой, пошел" по мотивам одноименной повести Иона Друцэ. В других городах Молдовы ожидается премьера документального фильма "Кагул" из цикла "Города Воинской Славы".

В качестве гостей фестиваля этого года в Молдову приехали режиссеры Борис Грачевский и Александр Стриженов, актеры Евгений Герчаков и Эдвард Кюрдзинис.

Среди приглашенных продюсеры Алексей Рязанцев и Наталья Мокрицкая, а также писатель Виктор Ерофеев.

Тема:
Кинофестиваль "Свидание с Россией" (44)

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Теги:
"Свидание с Россией", Открытие кинофестиваля "Свидание с Россией", Общество
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Открытие кинофестиваля "Свидание с Россией": как это было
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