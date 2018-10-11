Матч между Молдовой и Сан-Марино: как готовятся футболисты к игре в Лиге наций

Четверг был поистине насыщенным днем в подготовке сборных Молдовы и Сан-Марино к матчу Лиги наций, который состоится 12 октября в Кишиневе.

Хорошая физическая форма — лишь один из факторов, который предвещает победу в грядущем футбольном матче. Опытные тренеры знают, что умение психологически подготовить игрока к состязанию, настроить ум футболиста на тактический лад во время игры — вот ключи к успеху и победе.

Возможно поэтому подготовка к матчу между сборными Молдовы и Сан-Марино в рамках турнира Лиги наций шла полным ходом в четверг, 11 октября. Продолжительная разминка, наставление от тренеров, предматчевые пресс-конференции — Кишинев на несколько дней стал поистине футбольным городом.

В фотоленте Sputnik — ключевые моменты подготовки команд к предстоящему спортивному поединку, который состоится в пятницу, 12 октября, в 21 час 45 минут на столичном стадионе "Зимбру".