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Матч между Молдовой и Сан-Марино: как готовятся футболисты к игре в Лиге наций

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  • Вратарь сборной Молдовы по футболу Алексей Кошелев и главный тренер команды Александр Спиридон.
  • Главный тренер сборной команды Молдовы по футболу Александр Спиридон.
  • Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон дает советы игрокам перед матчем с командой Сан-Марино.
  • Подготовка сборной Молдовы к матчу Лиги наций на базе в Вадул-луй-Водэ.
  • Футболист сборной Молдовы оттачивает навыки владения мячом перед матчем в Лиге наций.
  • Тренировка сборной Молдовы по футболу на базе в Вадул-луй-Водэ.
  • Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла и футболист Хосе Хирш.
  • Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла.
  • Подготовка сборной команды Сан-Марино к матчу в Лиге наций на кишиневском стадионе Зимбру.
  • Подготовка сборной Сан-Марино к матчу в Лиге наций.
  • Умение защищать свои ворота - залог к победе в матче Лиги наций.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Вратарь сборной Молдовы по футболу Алексей Кошелев и главный тренер команды Александр Спиридон.

Четверг был поистине насыщенным днем в подготовке сборных Молдовы и Сан-Марино к матчу Лиги наций, который состоится 12 октября в Кишиневе.

Хорошая физическая форма — лишь один из факторов, который предвещает победу в грядущем футбольном матче. Опытные тренеры знают, что умение психологически подготовить игрока к состязанию, настроить ум футболиста на тактический лад во время игры — вот ключи к успеху и победе.

Возможно поэтому подготовка к матчу между сборными Молдовы и Сан-Марино в рамках турнира Лиги наций шла полным ходом в четверг, 11 октября. Продолжительная разминка, наставление от тренеров, предматчевые пресс-конференции — Кишинев на несколько дней стал поистине футбольным городом.

В фотоленте Sputnik — ключевые моменты подготовки команд к предстоящему спортивному поединку, который состоится в пятницу, 12 октября, в 21 час 45 минут на столичном стадионе "Зимбру".

 

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Теги:
лига наций, матч, футбол, Сан-Марино, Молдова, Спорт
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Подготовка сборных Молдовы и Сан-Марино к матчу в Лиге наций.
Матч между Молдовой и Сан-Марино: как готовятся футболисты к игре в Лиге наций
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