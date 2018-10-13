Самые яркие моменты матча между Молдовой и Сан-Марино в Лиге наций

Сборная Молдовы со счетом 2:0 выиграла у соперников из Сан-Марино в домашнем матче второй группы лиги "D" в Лиге наций. Поединок прошел на на кишиневском стадионе "Зимбру". Оба мяча на свой счет записал Раду Гынсарь. Эта победа стала для Молдовы первой за пять лет в официальных встречах.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Спиридон и Варрелла оценили итоги матча Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает этот квартет Сан-Марино (0 баллов).

Следующий матч молдавская команда проведет в Минске 15 октября.

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