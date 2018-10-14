Горожане массово празднуют Храм: Кишиневу 582 года

Смотрите в фотоленте Sputnik, как кишиневцы отмечают 582-летие своего города.

В воскресенье, 14 октября, в Кишиневе отмечают Храм города. Праздничные мероприятия проходят во всех микрорайонах города, но ключевые события — на площади Великого национального собрания.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Кишинев отметил Храм города традиционным гулянием

Рано утром официальные лица возложили цветы к памятнику Штефана чел Маре, затем в Кафедральном соборе прошла литургия. Праздничные мероприятия на центральной площади начались утром — это разнообразные выставки цветов, живописи, книг, графики, народного творчества, молдавской кухни и другое.

Стоит отметить, что на площади и в сквере помимо главной сцены обустроены небольшие уголки каждого сектора города. Во всех организована своя уникальная программа — выступления детских танцевальных коллективов, фольклорных ансамблей и другие праздничные мероприятия.

А в парке Штефана чел Маре с 16.00 до 18.00 проходит отдельная программа. Там можно станцевать под ритмы танго и вальса.

Главный концерт на центральной площади города стартует в 17.30 и завершится в 23.30. На сцену выйдут известные артисты.

В этом году примэрия приняла решение отказаться от праздничного салюта в связи с трагедией, случившейся в городе всего неделю назад, когда на Рышкановке в результате взрыва в многоэтажке погибли четыре человека.