Победители конкурса Nikon Small World 2018 - самые яркие фото

В этом году конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition проводился в 44-й раз.
Микрофотография открывает совершенно новый мир, красивый мир, какого мы раньше не видели.
Компания Nikon объявила победителей ежегодного конкурса микрофотографии: смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие конкурсные работы.
В этом году конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition проводился в 44-й раз.
Микрофотография открывает совершенно новый мир, красивый мир, какого мы раньше не видели.
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