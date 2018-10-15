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Фото

Победители конкурса Nikon Small World 2018 - самые яркие фото

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Тема:
Утро с нами! (200)
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  • Снимок глаза жука Metapocyrtus (20-кратное увеличение), сделанный фотографом Yousef Al Habshi и занявший 1е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок соруса на нижней стороне вайи папоротника (10-кратное увеличение), сделанный фотографом Rogelio Moreno и занявший 2е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок цикады Spittlebug nymph в своем пузырьке (5-кратное увеличение), сделанный американским фотографом Saulius Gugis и занявший 3е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок крыльев урании мадагаскарской (20-кратное увеличение), сделанный фотографом Luciano Andres Richino и занявший 12е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок азиатского шершня с ядом на жале (6.3-кратное увеличение), сделанный фотографом Pierre Anquet и занявший 16е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок павлиньего пера (5-кратное увеличение), сделанный турецким фотографом Can Tunçer и занявший 4е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок жука Sternochetus mangiferae (1-кратное увеличение), сделанный австралийским фотографом Pia Scanlon и занявший 8е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок мышечно-сосудистой системы (10-кратное увеличение), сделанный американским доктором Dr. Amanda D. Phillips Yzaguirre и занявший 16е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок человеческой слезы (5-кратное увеличение), сделанный фотографом Norm Barker и занявший 7е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок аминокислот л-глютамин и бета-аланин (4-кратное увеличение), сделанный фотографом Justin Zoll и занявший 18е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок нейронов сетчатки (40-кратное увеличение), сделанный фотографом Hanen Khabou и занявший 6е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок стеблей с пыльцой (3-кратное увеличение), сделанный доктором Csaba Pintér и занявший 10е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок защитной голограммы (10-кратное увеличение), сделанный доктором Haris Antonopoulos и занявший 9е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок разделения фибробластов человека на ДНК, актин и миозин II (10-кратное увеличение), сделанный доктором Dylan Burnette и Nilay Taneja, и занявший 11е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок балануса (5-кратное увеличение), сделанный Charles Krebs и занявший 13е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок клеща варроа на спине медоносной пчелы (1-кратное увеличение), сделанный Antoine Franck и занявший 15е место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок молочной железы во время лактации фотографа Caleb Dawson, занявший семнадцатое место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок эмбриона паука Parasteatoda tepidariorum фотографа Dr. Tessa Montague, занявший пятое место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок клетки COS-7 африканской Зеленой мартышки авторов Andrew Moore и Dr. Erika Holzbaur, занявший четырнадцатое место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок сетчатки человеческого глаза авторов Dr. Nicolás Cuenca и Isabel Ortuño-Lizarán, занявший двадцатое место в конкурсе Nikon Small World 2018
  • Снимок сечения боснийской сосны фотографа Anatoly Mikhaltsov, отмеченный в категории Honorable Mentions конкурса Nikon Small World 2018
  • Снимок мха фотографа Jacek Myslowski, отмеченный в категории Honorable Mentions конкурса Nikon Small World 2018
Снимок глаза жука Metapocyrtus (20-кратное увеличение), сделанный фотографом Yousef Al Habshi и занявший 1е место в конкурсе Nikon Small World 2018.

Компания Nikon объявила победителей ежегодного конкурса микрофотографии: смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие конкурсные работы.

В этом году конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition проводился в 44-й раз.

Микрофотография открывает совершенно новый мир, красивый мир, какого мы раньше не видели.

Тема:
Утро с нами! (200)

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Теги:
фото, Nikon Small World 2018
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