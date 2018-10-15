Сборная Молдовы готова дать бой команде Белоруссии в Лиге наций

Смотрите в фотоленте, как прошла в Минске тренировка молдавских футболистов перед одним из самых главных матче команды в Лиге наций - против сборной Белоруссии.

Матч между Белоруссией и Молдовой состоится 15 октября на стадионе "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по кишиневскому времени.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Спиридон и Варрелла оценили итоги матча Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций

Встречу обслужит бригада арбитров из Шотландии во главе Кевином Клэнси. На бровке ему помогут Дэвид Макгичи и Грэм Стюарт. Судьи за воротами — Дональд Робертсон и Дэвид Мунро. Четвертый рефери — Аластер Матер.

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Сборная Молдовы в этом соревновании движется по-нарастающей. На старте подопечные Александра Спиридона были в гостях разгромлены Люксембургом (0:4), затем дома сыграли вничью с Белоруссией (0:0), а 12 октября в Кишиневе одержали первую за пять лет победу в официальных играх, выиграв у Сан-Марино 2:0.

А вот команда Белоруссии в Лиге наций еще не уступала своим оппонентам. Подопечные Игоря Криушенко в первом поединке уверенно одержали верх над Сан-Марино (5:0), сумели не уступить в Кишиневе (0:0), а после в Минске победили на тот момент лидера квартета — Люксембург (1:0).

© Sputnik / Osmatesco Сборная Молдовы: наступил решающий момент в Лиге наций

Сборные Молдовы и Белоруссии играли между собой восемь раз. При этом, трижды побеждали белорусы, три раза фиксировалась ничья (последние три очных встречи) и дважды успех праздновали игроки молдавской команды.

Что касается результативности, то всего в этих поединках было забито 17 голов, семь из которых — в ворота белорусов.

Выездная встреча в Минске станет для национальной сборной решающей с точки зрения турнирной борьбы. Чтобы сохранить шансы на первое место в группе, молдавским футболистам нужна только победа.

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