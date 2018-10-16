Молдова не дала себя обыграть Белоруссии в Лиге наций

Смотрите в фотоленте, как молдавские футболисты играли с Белоруссией в Минске в Лиге наций.

Матч прошел в понедельник вечером на стадионе "Динамо" в Минске и завершился со счетом 0:0. Таким же был итог матча между этими командами в Кишиневе.

"Конечно, мы разочарованы. Сейчас, по большому счету, от нас мало, что зависит. Путевку, видимо, будут разыгрывать сборные Беларуси и Люксембурга. Теперь можно только вспоминать и сетовать на первую игру, которую мы проиграли в Люксембурге", — сказал Спиридон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Спиридон прокомментировал ничью с Белоруссией в Лиге наций

Поскольку в другой встрече Люксембург дома разгромил Сан-Марино (3:0), то молдавская сборная лишилась практически всех шансов на успешное выступление в Лиге наций. После четырех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице второй группы находится сборная Люксембурга, в активе которой 9 баллов, на втором месте — Белоруссия (8 очков), на третьем — Молдова (5 баллов), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Несмотря на турнирное положение, молдавские футболисты, по словам Спиридона, будут предельно мотивированы в оставшихся двух играх групповой стадии Лиги наций.

Завершится групповая стадия Лиги наций через месяц. 15 ноября подопечные Александра Спиридона на выезде сыграют Сан-Марино, а 18 ноября примут Люксембург.

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