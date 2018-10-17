Самые яркие моменты: официальный визит Эрдогана в Молдову - фото

Официальные мероприятия начались с церемонии приветствия четы турецкого лидера Реджепа и Эмине Эрдоган президентом Молдовы Игорем Додоном и его супругой Галиной Додон. После чего руководители двух государств провели встречу tête-à-tête, которую продолжило заседание в расширенном формате с участием представителей официальных делегаций. По итогам бесед состоялась церемония подписания совместной декларации о стратегическом сотрудничестве между Турцией и Молдовой, а затем лидеры двух стран выступили с заявлениями для прессы.

В фотоленте Sputnik запечатлены самые яркие моменты встречи лидеров двух государств.