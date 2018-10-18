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Старинные храмы Молдовы - историческое наследие страны

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Тема:
Узнай Молдову! (337)
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  • Старообрядческая церковь села Куничи.
  • Церковь святого Николая в Свято-Георгиевском женском монастыре в Сурученах.
  • Памятник молдавскому господарю Василию Лупу в городе Оргеев Молдавской ССР.
  • Церковь Успения Богоматери XVI-XVII века в Каушанах - древней столице бессарабских татар.
  • Работы по реставрации церкви Успения Богородицы в Каушанах
  • Церковь Успения Богоматери XVI-XVII века в Каушанах - древней столице бессарабских татар. По легенде татары позволили построить христианский храм при условии, что он не будет превышать татарского солдата на лошади.
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы, г. Каушаны
  • Работы по реставрации церкви Успения Богородицы в Каушанах
  • Работы по реставрации церкви Успения Богородицы в Каушанах проходят в необычных условиях.
  • Молдавская ССР. Флорештский район. Женский монастырь в селе Жабка (Жабский монастырь Святого Вознесения Господнего).
  • Церковь Святого Пантелеймона в Кишиневе. Здание построено по проекту архитектора А. Бернардацци в 1891 году.
  • Свято-Алексиевский храм в селе Похребя
  • Свято-Алексиевский храм в селе Похребя
  • Свято-Алексиевский храм в селе Похребя
  • Посольство России в Молдове и правительство Москвы передали кишиневскому православному храму св. Георгия средства для приобретения предметов культа и церковной литературы.
  • Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
  • Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
  • Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
  • Монастырь Кондрица
  • Монастырь Кондрица
  • Цветочный ковёр в Кишинёве
  • кафедральный собор
  • кафедральный собор Митрополит ВЛАДИМИР
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  • Мазаракиевская церковь
  • Мазаракиевская церковь
  • Мазаракиевская церковь
  • Храм в Оргееве
  • Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
  • Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
  • Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
  • Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
  • Монастырь Кондрица
  • Женский Свято-Георгиевский монастырь в Суручень
  • Монастырь Кондрица
  • Женский Свято-Георгиевский монастырь в Суручень
  • Свято-Параскевинский Хынковский женский монастырь
  • Храм Теодоры Сихлийской в Кишиневе, архитектор Александр Бернардацци
© Sputnik / И. Зенин
Старообрядческая церковь села Куничи.

Смотрите в фотоподборке Sputnik архивные кадры старинных молдавских храмов.

Раскол между Московским и Константинопольским патриархатами, конечно же, опечалил многих верующих.

Но погружение, благодаря этому событию, в дела церковные побудило нас вспомнить о красивейшем архитектурном наследии Молдовы — ее храмах.

В это фотоленте вы увидите снимки нашего времени и второй половины ХХ века. Даже те здания, что не отреставрированы, все равно предстают нашему взору красивыми, почти грациозными. Как он выглядели бы, если бы государство о них позаботилось! В конце концов, это наша общая история и культура.

Тема:
Узнай Молдову! (337)

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Теги:
христианство, наследие, храмы, раскол, церковь, православие, МССР
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