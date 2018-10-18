Старинные храмы Молдовы - историческое наследие страны

Раскол между Московским и Константинопольским патриархатами, конечно же, опечалил многих верующих.

Но погружение, благодаря этому событию, в дела церковные побудило нас вспомнить о красивейшем архитектурном наследии Молдовы — ее храмах.

В это фотоленте вы увидите снимки нашего времени и второй половины ХХ века. Даже те здания, что не отреставрированы, все равно предстают нашему взору красивыми, почти грациозными. Как он выглядели бы, если бы государство о них позаботилось! В конце концов, это наша общая история и культура.