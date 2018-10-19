Боль и слезы: как проходило прощание с погибшими в Керчи

Более 30 тысяч человек пришли на площадь Ленина в Керчи, чтобы проститься с погибшими при взрыве и стрельбе в политехническом колледже. Слезы горя никто не смог скрыть.

В пятницу состоялась траурная церемония прощания с погибшими в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже. Люди несли цветы к гробам жертв трагедии. Боль и слезы никто не смог скрыть.

После официальных выступлений керченские имам и митрополит провели молебен в память о погибших.

Напомним, жертвами 18-летнего студента политехнического колледжа, устроившего взрыв и открывшего стрельбу в учебном заведении, стал 21 человек, среди которых 16 учащихся колледжа и пять сотрудников, пострадали еще около 50 человек.