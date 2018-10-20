Черный берет - испытания, которые пройдет не каждый мужчина

Сорок четыре сотрудника полицейского отряда специального назначения "Фулджер" участвовали в состязаниях на обладание Черным беретом - почетной регалии бойцов этого подразделения.

Марш-бросок на расстояние в 15 километров с преодолением ряда препятствий в воде, на земле, а также воздухе: 44 полицейских отряда спецназа "Фулджер" прошли состязания на обладание Черным беретом. С абсолютно всеми препятствиями и заданиями справились 36 человек.

В состязаниях также приняли участие и представители различных СМИ Молдовы.