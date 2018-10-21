Мужчины - в восторге: фото у бассейна кандидаток на звание "Мисс Земля"

Идеальные формы, неотразимая красота, грация в жестах и поведении - все это заставляет трепетать представителей сильного пола при виде фото претенденток на звание "Мисс Земля - 2018".

Сегодня конкурс "Мисс Земля" является одним из самых популярных всемирных конкурсов красоты, проходящих каждый год на Филиппинах под эгидой Организации Объединённых Наций.

Идея мероприятия — привлечь внимание к гуманитарным проблемам современности, к вопросам защиты окружающей среды и охраны живой природы. Таким образом, все участницы представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне.

Нынешний год не стал исключением — самые красивые девушки из разных уголков планеты приехали на конкурс. Красота и грация конкурсанток, великолепные формы и море обаяния, все это — в фотоленте Sputnik.