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Георгий Вицин - человек, научивший нас смеяться

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  • Актеры Алексей Смирнов, Сережа Тихонов и Георгий Вицин (слева направо) в художественном фильме Деловые люди (режиссер Леонид Гайдай, киностудия Мосфильм).
  • Георгий Вицин в роли Бальзаминова (слева) и Лидия Смирнова в роли свахи (справа) в фильме Женитьба Бальзаминова (режиссер Константин Воинов).
  • Раднэр Муратов (слева), Георгий Вицин (второй слева) и Савелий Крамаров (третий слева) в фильме Джентльмены удачи.
  • Слева направо: артисты Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме Кавказская пленница, или новые приключения Шурика режиссера Леонида Гайдая.
  • Слева направо: артисты Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме Кавказская пленница, или новые приключения Шурика режиссера Л. Гайдая.
  • Артист Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме Кавказская пленница, или новые приключения Шурика режиссера Л. Гайдая.
  • Справа налево: народный артист СССР Юрий Никулин в роли Балбеса, артист Евгений Моргунов в роли Бывалого и народный артист РСФСР Георгий Вицин в роли Труса в фильме Самогонщики (режиссер Леонид Гайдай).
  • Актриса Джейн Фонда (слева) в роли Ночи и актер Георгий Вицин (справа) на съемках фильма Синяя птица.
  • Памятник Трусу, Балбесу, Бывалому и режиссеру Гайдаю открылся в Иркутске
  • Памятник актеру Георгию Вицину скульптора Юрия Кряквина в Зеленогорске. Ленинградская область.
  • Репродукция кадра из кинофильма Месть. Заслуженный артист РСФСР Георгий Вицин (в центре) в роли Федора Федоровича Дегтярева, артист Юрий Леонидов (слева) в роли Молодого городового и народный артист РСФСР Никифор Колофидин в роли Старого городового. Режиссер Ирина Поплавская. Сценарист Григорий Колтунов. Киностудия Мосфильм. 1960 год.
  • Георгий Вицин в роли Труса в фильме Пес Барбос и необычный кросс (фильм №5 киноальманаха Совершенно серьезно, режиссеры Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов).
  • Георгий Вицин в роли волшебника в художественном фильме Сказка о потерянном времени.
  • Скульптуры героев советских фильмов Труса, Балбеса и Бывалого в Центральном районе Сочи.
  • Георгий Михайлович Вицин (1917-2001), актер Московского драматического театра имени М.Н.Ермоловой, заслуженный артист РСФСР.
© Sputnik / РИА Новости
Актеры Алексей Смирнов, Сережа Тихонов и Георгий Вицин (слева направо) в художественном фильме "Деловые люди" (режиссер Леонид Гайдай, киностудия "Мосфильм").

Смотрите в подборке Sputnik фото и стоп-кадры фильмов с участием Георгия Вицина.

Двадцать второго октября 2001 года в Москве не стало Георгия Михайловича Вицина, советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР.

Образы в кино, подаренные нам Вициным, навсегда вписаны в историю кинематографа и культурное наследие России, Молдовы и других бывших союзных республик. Конечно же, речь, в первую очередь идет о знаменитом трио, прошедшем не через один фильм, — Трус, Балбес и Бывалый — Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов.

Но образы, воплощенные Вициным, — это еще и великий Гоголь, Миша Бальзаминов, "Хмырь" из "Джентльменов удачи" и многие другие.

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Теги:
актер, Георгий Вицин, СССР, Россия
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