Георгий Вицин - человек, научивший нас смеяться

Смотрите в подборке Sputnik фото и стоп-кадры фильмов с участием Георгия Вицина.

Двадцать второго октября 2001 года в Москве не стало Георгия Михайловича Вицина, советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР.

Образы в кино, подаренные нам Вициным, навсегда вписаны в историю кинематографа и культурное наследие России, Молдовы и других бывших союзных республик. Конечно же, речь, в первую очередь идет о знаменитом трио, прошедшем не через один фильм, — Трус, Балбес и Бывалый — Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов.

Но образы, воплощенные Вициным, — это еще и великий Гоголь, Миша Бальзаминов, "Хмырь" из "Джентльменов удачи" и многие другие.