Леонид Агутин выступил в Кишиневе: лучшие фото

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры выступления Леонида Агутина и Esperanto Band в Молдове.

Отпраздновав летом 50-летний юбилей, заслуженный артист России Леонид Агутин приехал в Кишинев с концертом. Выступление включило в себя множество хитов, которые зрители исполняли хором, а также новые композиции.

За музыкальное сопровождение отвечали члены коллектива Esperanto Band — ударные установки, духовые инструменты, гитары — все это завораживало публику.

Как итог — море цветов и аплодисменты стоя.