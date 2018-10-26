Леонид Агутин выступил в Кишиневе: лучшие фото

Отпраздновав летом 50-летний юбилей, заслуженный артист России Леонид Агутин приехал в Кишинев с концертом. Выступление включило в себя множество хитов, которые зрители исполняли хором, а также новые композиции.
За музыкальное сопровождение отвечали члены коллектива Esperanto Band — ударные установки, духовые инструменты, гитары — все это завораживало публику.
Как итог — море цветов и аплодисменты стоя.
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