Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран и гродов - фото

Издательство Lonely Planet, выпускающее туристические путеводители, составило рейтинг стран, в которых путешественникам следует побывать в 2019 году.

В топ-10 стран для путешествий в 2019 году также вошли такие страны, как Германия, Зимбабве, Панама, Кыргызстан, Иордания, Индонезия, африканское государство Сан-Томе и Принсипи и государство в Центральной Америке Белиз. Возглавила рейтинг Шри-Ланка.

Также Lonely Planet рассказал о трех городах мира, которые стоит посетить в 2019 году. В списке столица Дании, Копенгаген, благодаря современному дизайну города, культуре велосипедов, а также 15 ресторанам, обладателям мишленовских звезд. Десятка городов для посещения в 2019 году: Копенгаген, Дания, Шэньчжэнь, Задар, Катманду, Сиэтл (Вашингтон), Майами, Нови Сад, Дакар, Мехико, Мекнес