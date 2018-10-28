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День армейской авиации России: от этих фото дух захватывает

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© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
Вертолеты МИ-8 над забайкальским полигоном "Цугол", где проходит основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

Смотрите подборку вертолетов ВВС России, известные всему миру.

Днём создания армейской авиации принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вертолётами.

 Первоначально вертолётная авиация была вспомогательной: в её задачи входила перевозка грузов, корректировка огня, разведка, связь. Однако уже к началу 70-х годов вспомогательная авиация стала армейской. 

Сейчас в армейскую авиацию России входят несколько тысяч вертолётов в различных вариантах применения. Как правило, задачи авиационной поддержки общевойсковых формирований решаются вертолётами Ми-8/24/26/28, Ка-50, Ка-52. Предлагаем подборку вертолетов ВВС России, известные всему миру.

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