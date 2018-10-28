День армейской авиации России: от этих фото дух захватывает

Днём создания армейской авиации принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вертолётами.

Первоначально вертолётная авиация была вспомогательной: в её задачи входила перевозка грузов, корректировка огня, разведка, связь. Однако уже к началу 70-х годов вспомогательная авиация стала армейской.

Сейчас в армейскую авиацию России входят несколько тысяч вертолётов в различных вариантах применения. Как правило, задачи авиационной поддержки общевойсковых формирований решаются вертолётами Ми-8/24/26/28, Ка-50, Ка-52. Предлагаем подборку вертолетов ВВС России, известные всему миру.