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Какие светлые и молодые лица: комсомолу исполнилось 100 лет - фото

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  • Участники парада, посвященного Дню советской молодежи, на Центральном стадионе имени Ленина в Москве, 1959 год.
  • Парад физкультурников на Центральном стадионе Ашхабада. Туркмения, 1939 год
  • Комсомольцы едут на строительство Магнитогорского металлургического комбината, 1930 год.
  • Колонна Российского ленинского коммунистического союза молодежи на первомайской демонстрации в Москве, 1924 год.
  • Советская молодежь прибыла на строительство судостроительного завода в Комсомольск-на-Амуре, 1937 год.
© Sputnik / David Sholomovich
Участники парада, посвященного Дню советской молодежи, на Центральном стадионе имени Ленина в Москве.

Такие разные и такие искренние - в фотоленте Sputnik комсомольцы разных поколений, составлявшие всю мощь организации под названием ВЛКСМ.

Партия сказала "надо", комсомол ответил "есть", - сегодня эти строки кажутся наивным пережитком прошлого. Однако не счесть заслуг, выпавших на долю комсомольцев разных поколений.

Они строили новые города, возводили фабрики, заводы и домны, прокладывали линии электропередач, новые дороги и железнодорожные магистрали, воевали на фронтах Великой Отечественной и осваивали целину. 

29 октября комсомол отмечает свой столетний юбилей. Ровно век тому назад была создана организация, которая на десятилетия вперед предопределила дальнейшую судьбу развития огромного СССР. В фотоленте Sputnik - вехи развития ВЛКСМ, дела и трудовые подвиги комсомольцев разных поколений.  

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Теги:
девушки, фото, СССР, история, юбилей, комсомол
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