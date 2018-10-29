Какие светлые и молодые лица: комсомолу исполнилось 100 лет - фото

Такие разные и такие искренние - в фотоленте Sputnik комсомольцы разных поколений, составлявшие всю мощь организации под названием ВЛКСМ.

Партия сказала "надо", комсомол ответил "есть", - сегодня эти строки кажутся наивным пережитком прошлого. Однако не счесть заслуг, выпавших на долю комсомольцев разных поколений.

Они строили новые города, возводили фабрики, заводы и домны, прокладывали линии электропередач, новые дороги и железнодорожные магистрали, воевали на фронтах Великой Отечественной и осваивали целину.

29 октября комсомол отмечает свой столетний юбилей. Ровно век тому назад была создана организация, которая на десятилетия вперед предопределила дальнейшую судьбу развития огромного СССР. В фотоленте Sputnik - вехи развития ВЛКСМ, дела и трудовые подвиги комсомольцев разных поколений.