Доберман и много меха: что показали на Неделе моды в Москве

Неделя моды в Москве - это событие в мире моды, которое берёт своё начало с 1994 года. На протяжении 10 лет на неделе моды демонстрировалась одежда класса haute couture российских дизайнеров и мировых домов мод.

Начиная с 2003 года Неделя моды в Москве проходит два раза в год, в конце марта (показы осень-зима) и в конце октября (показы весна-лето) и представляет одежду класса прет-а-порте́.

Задача Недели моды в Москве — способствовать развитию индустрии моды в России и представлять лучшие образцы мировой моды на подиуме.

Участниками Недели моды в Москве являются Валентин Юдашкин, Игорь Гуляев, Игорь Чапурин, Вячеслав Зайцев, Макс Черницов, Ольга Русан, Алёна Ахмадулина, Сергей Ефремов, Элеонора Амосова, Сергей Сысоев, Татьяна Гордиенко и другие модельеры.