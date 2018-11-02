У посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского

Смотрите в фотоленте, как прошла у посольства Украины в центре Москвы прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского.

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие около ста человек – известные журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян. Участники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!" В руках и них были портреты Кирилла с таким же хэштегом - #ВолюВышинскому, транспаранты и катушки с белыми нитками. При этом из посольства Украины к манифестантам никто не вышел.

"Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. Следствие буксует, ничего не складывается, обвинение в госизмене в отношении журналиста абсурдно", — заявил Киселев.

По его словам, если будет судебный процесс, то он рассыплется.

"Следовательно, в интересах украинских властей в рамках их логики всячески оттягивать судебный процесс. План не удался, поскольку этот конвейер — обмен террористов на журналистов — в России открывать не хотят", — отметил Киселев.

Симоньян, в свою очередь, назвала лицемерной позицию западных стран, "которые десятилетиями нам рассказывали о свободе слова, демократии, о том, что каждый волен изъявлять свои мысли, о том, что никто не может быть наказан за свою позицию".

© Sputnik / Стрингер Арест Вышинского продлен, Москва настаивает на его освобождении

"И то, как они мягонько-мягонько обходят тему и вопрос ареста на Украине Кирилла Вышинского", — заявила она.

Организаторы приурочили акцию к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в память о двух французских репортерах, убитых в Мали. В этой знаковой резолюции осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации. Кроме того, резолюция призывает государства-члены сделать все от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации, обеспечить привлечение к ответственности и предавать суду лиц, совершивших преступления против журналистов и сотрудников СМИ, и обеспечить потерпевшим доступ к надлежащим средствам правовой защиты.

Дело Вышинского

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости – Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Стрингер Следствие по делу Вышинского хотят продлить до января 2019 года

17 мая Херсонский городской суд отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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