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Волнующие фото: самые сексуальные киногерои всех времен

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Анджелина Джоли в образе Лары Крофт.

Герои кино, приковывая внимание зрителей к экранам, очень часто своим обаянием и привлекательностью буквально влюбляют в себя зрителей: смотрите в фотоленте Sputnik - рейтинг самых сексуальных героинь и героев кино всех времен и народов.

На основе опроса среди киноманов был составлен рейтинг самых сексуальных киногероинь и киногероев.

Влюбленная пара
© Fotolia / Mikhail_kayl
Ради этого люди готовы на полгода отказаться от секса

Опрошенные могли выбрать полюбившихся киногероев за всю историю существования кинематографа.

Лидером среди женских образов стала киногероиня Лара Крофт, сыгранная Анжелиной Джоли, она набрала 28% голосов. Среди киногероев самым сексуальным признан Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга, 22% респондентов проголосовали за него.

Смотрите топ-12 самых желанных киногероев в фотоленте Sputnik Азербайджан.

Теги:
Кино, секси, фото
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