Волнующие фото: самые сексуальные киногерои всех времен

На основе опроса среди киноманов был составлен рейтинг самых сексуальных киногероинь и киногероев.
Опрошенные могли выбрать полюбившихся киногероев за всю историю существования кинематографа.
Лидером среди женских образов стала киногероиня Лара Крофт, сыгранная Анжелиной Джоли, она набрала 28% голосов. Среди киногероев самым сексуальным признан Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга, 22% респондентов проголосовали за него.
Смотрите топ-12 самых желанных киногероев в фотоленте Sputnik Азербайджан.