Волнующие фото: самые сексуальные киногерои всех времен

Реклама в Кишиневе — это не изобретение последних десятилетий: как и в любом другом городе, где, как правило, бойко ведется торговля, реклама — неотъемлемая часть урбанистического антуража. Смотрите архивные фото, какой была реклама в Бессарабии в первой половине ХХ века.

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