Топ-10 самых страшных фильмов всех времен по мнению издания IndieWire

Картина Стэнли Кубрика "Сияние" признана лучшим фильмом в жанре ужасов по версии издания IndieWire.

Картина снята по произведению "короля ужасов" Стивена Кинга с участием Джека Николсона. Позже писатель называл фильм одной из худших экранизаций его книг.

Главный герой Джек Торренс вместе с женой и сыном приезжает в элегантную уединенную гостиницу "Оверлук", чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона, но в отеле начинают происходить странные вещи.

В десятку лучших в жанре ужасов также вошли фильмы "Техасская резня бензопилой", "Ребенок Розмари", "Изгоняющий дьявола", "Хэллоуин", "Психо", "Глаза без лица", "Нечто", "Чужой" и "Ночь живых мертвецов". В сотню лучших попала и советская кинокартина "Вий", она оказалась на 89-м месте.

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