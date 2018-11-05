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Конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018" - как это было

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  • Победительница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Дарья Баранова (Россия)
  • Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
  • Первая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Анна Пономарева (Белоруссия)
  • Участница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
  • Дара Вайсман, победившая в номинации Фотомодель, на конкурсе красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
  • Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян (Армения)
  • Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
  • Участница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
  • Вторая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Кристина Хомченко (Украина)
  • Победительница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Дарья Баранова (Россия)
  • Третья вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Сафина Гаибова (Таджикистан)
  • Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Победительница конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" Дарья Баранова (Россия).

В Ереване выбрали самую красивую девушку постсоветского пространства: там прошел международный конкурс "Топ-модель СНГ-2018": смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

В Ереване прошел конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018", в котором приняли участие профессиональные модели из стран постсоветского пространства и восточной Европы. Первое место заняла участница из России Дарья Баранова, а вице-мисс стала участница из Армении Ева Багдасарян.

Конкурс "Топ-модель СНГ-2018" проходил в Ереване с 25 октября по 5 ноября. Для участия в мероприятии в Армению прибыли профессиональные модели. Всего поступило 10 тысяч заявок, из которых были выбраны только 30 конкурсанток из 16 стран.

Молдову на этом конкурсе представляла Лауренция Буруянэ, она вошла в финал, но призовое место не заняла.

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