Конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018" - как это было

В Ереване выбрали самую красивую девушку постсоветского пространства: там прошел международный конкурс "Топ-модель СНГ-2018": смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

В Ереване прошел конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018", в котором приняли участие профессиональные модели из стран постсоветского пространства и восточной Европы. Первое место заняла участница из России Дарья Баранова, а вице-мисс стала участница из Армении Ева Багдасарян.

Конкурс "Топ-модель СНГ-2018" проходил в Ереване с 25 октября по 5 ноября. Для участия в мероприятии в Армению прибыли профессиональные модели. Всего поступило 10 тысяч заявок, из которых были выбраны только 30 конкурсанток из 16 стран.

Молдову на этом конкурсе представляла Лауренция Буруянэ, она вошла в финал, но призовое место не заняла.