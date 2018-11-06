Эмиль Лотяну: волшебник, который прославил Молдову

В СССР, пожалуй, не было человека, который не слышал бы о режиссере Эмиле Лотяну и не знал его фильмы. Sputnik Молдова вспоминает о маэстро.

Во вторник, шестого ноября, самому известному молдавскому режиссеру Эмилю Лотяну исполнилось бы 82 года.

"Я родился на окраине больших лесов, на перепутье дорог, где мой дед построил мельницу. Один дед был лесником, другой — мельником, как в сказке. Мы жили на другой планете, где были цыганские танцы у костров, песни, охота, катание на санях. Жизнь — это большая цепь поколений, и в ней должны быть свои традиции, обычаи, устои. Все это, наверное, и дало мне право и возможность прославить свой край, которым восхищались Горький, Пушкин, Гоголь...", - говорил Лотяну о себе.

Предки именитого режиссера по отцовской линии были выходцами из Буковины. После присоединения Бессарабии к СССР они переехали в Бухарест. После смерти отца, потеряв контакт с матерью, которая осталась в Румынии, Лотяну решился на переезд в СССР. Какое-то время у него не было постоянного жилья: спал на складах и в общежитиях. В начале 50-х будущий режиссер переезжает в Москву, там с 1953 по 1955 год он учился на актерском факультете Школы-студии МХАТ. В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Г.Рошаля и Ю.Геники).

Деспот на съемочной площадке и романтичный, добрый, душевный человек в обычной, "не киношной" жизни, — таким его знали современники. Лотяну известен прежде всего по шедеврам мирового кинематографа: "Табор уходит в небо", "Красные поляны", "Мой ласковый и нежный зверь", "Анна Павлова" и др.