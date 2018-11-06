20:18 06 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Фото

Эмиль Лотяну: волшебник, который прославил Молдову

Получить короткую ссылку
56 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Лотяну во время съемок фильма Табор уходит в небо
  • Светлана Тома в роли Рады в фильме Эмиля Лотяну Табор уходит в небо
  • Актер Григоре Григориу в роли Зобара (в центре) в фильме Табор уходит в небо
  • На съемках фильма Это мгновение (1968)
  • Рабочий момент съемок художественного фильма Это мгновение.
  • Актер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма Это мгновение.
  • Женя Ролько в роли Томы Алистара в детстве. Кадр из художественного фильма Лаутары, 1972 год.
  • Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, оператор Дмитрий Федоровский, актер Борис Хмельницкий и кинорежиссер, народный артист РСФСР Эмиль Лотяну
  • Актер Григоре Григориу в роли Раду Негостина (Лаутары).
  • Кинорежиссер, народный артист РФ и Молдовы Эмиль Лотяну
© Sputnik / Тимофеев
Лотяну во время съемок фильма "Табор уходит в небо".

В СССР, пожалуй, не было человека, который не слышал бы о режиссере Эмиле Лотяну и не знал его фильмы. Sputnik Молдова вспоминает о маэстро.

Во вторник, шестого ноября, самому известному молдавскому режиссеру Эмилю Лотяну исполнилось бы 82 года. 

"Я родился на окраине больших лесов, на перепутье дорог, где мой дед построил мельницу. Один дед был лесником, другой — мельником, как в сказке. Мы жили на другой планете, где были цыганские танцы у костров, песни, охота, катание на санях. Жизнь — это большая цепь поколений, и в ней должны быть свои традиции, обычаи, устои. Все это, наверное, и дало мне право и возможность прославить свой край, которым восхищались Горький, Пушкин, Гоголь...", - говорил Лотяну о себе.

Предки именитого режиссера по отцовской линии были выходцами из Буковины. После присоединения Бессарабии к СССР они переехали в Бухарест. После смерти отца, потеряв контакт с матерью, которая осталась в Румынии, Лотяну решился на переезд в СССР. Какое-то время у него не было постоянного жилья: спал на складах и в общежитиях. В начале 50-х будущий режиссер переезжает в Москву, там с 1953 по 1955 год он учился на актерском факультете Школы-студии МХАТ. В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Г.Рошаля и Ю.Геники).

Деспот на съемочной площадке и романтичный, добрый, душевный человек в обычной, "не киношной" жизни, — таким его знали современники. Лотяну известен прежде всего по шедеврам мирового кинематографа: "Табор уходит в небо", "Красные поляны", "Мой ласковый и нежный зверь", "Анна Павлова" и др.

По теме

В Москве почтили память молдавского режиссера Эмиля Лотяну
Теги:
Эмиль Лотяну
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • 8 мая на Братском кладбище в Риге
    Война с мертвыми

    Генсек Нацобъединения Латвии предложил убрать с рижского Братского кладбища могилу заместителя главы НКВД Яниса Циниса.

  • Железная дорога
    Мы с проверкой!

    Европейские аудиторы проинспектируют проект Rail Baltica, который получает финансирование от ЕС.

  • Здание театра в Раквере
    Куда смотреть?

    В попытке увеличить число зрителей драмтеатр Северной Эстонии перевел пьесы на русский язык: желающим стали раздавать планшеты с текстом.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии моста в Житковичах
    Уроки истории

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о главном, чему научила революции 1917 года.

  • Строительство нового жилого дома в районе Сабуртало в столице Грузии
    Разбор полета

    Sputnik Грузия попытался выяснить, как молодому человеку удалось выжить - и даже практически не пострадать - после падения с 14-этажа.

  • Студия абхазского телевидения
    Абхазия на экране

    Абхазское телевидение отмечает сорокалетний юбилей. Своими воспоминаниями о становлении АГТРК поделился один из его первых сотрудников.

  • Пепел, фото из архива
    Дым над водой

    В Баку горит незаконная свалка около озера Ганлыгёль: токсичное облако душит жителей столицы. Какова реакция Минэкологии?

  • Полиция Германии
    Ходят слухи

    МИД Армении изучает происхождение сведений о якобы связанной с международной контрабандой деятельности посла в Германии.

  • Собаки-скороходы: соревнования по бесснежному ездовому спорту прошли близ Алматы
    Собаки-скороходы

    В Казахстане впервые прошли международные соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта.




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян (Армения)
Конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018" - как это было
Танец - лучший витамин молодости
Дедушка слушал музыку, а потом вскочил и всех поразил - видео
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone 2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться