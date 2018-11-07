Осень в Молдове - редкие кадры прошлой эпохи

Нет в Молдове прекраснее поры, чем осень — так любят говорить гости из-за границы, хоть один раз посетившие нашу страну.
Ярмарки, свадьбы, сельхозработы — все это и многое другое в фотокадрах, снятых в нашей стране в советское время.
Смотрите фотоленту Sputnik - осенние праздники и будни Молдовы в предыдущую эпоху.
Нет в Молдове прекраснее поры, чем осень — так любят говорить гости из-за границы, хоть один раз посетившие нашу страну.
Ярмарки, свадьбы, сельхозработы — все это и многое другое в фотокадрах, снятых в нашей стране в советское время.
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