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Осень в Молдове - редкие кадры прошлой эпохи

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Тема:
Узнай Молдову! (340)
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  • Торговля овощами и фруктами, Кишинев, 1986 год.
  • Молдавская ССР. Осенняя ярмарка в Кишиневе, 1986 год.
  • Молдавская ССР. Картина Осенняя пахота. Художник Элеонора Дмитриевна Романеску (1926 г. р.). Репродукция.
  • Свадьба солистки танцевального ансамбля Жок Аурики Лапшиной и инженера-механика Виктора Томая. На традиционном празднике Золотая осень в Кишиневе.
  • На районном празднике осени в городе Кишиневе зрители расположились прямо на траве.
  • Молдавская ССР. Молодожены Аурика Лапшина и Виктор Томай на традиционном празднике Золотая осень в Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, 1986 год.
  • Молдавская ССР. Традиционный праздник Золотая осень в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, 1986 год.
  • Детский духовой оркестр Дома культуры железнодорожников принимает участие в районном празднике осени в Кишиневе, 1978 год.
  • Ансамбль Весна принял участие в районном празднике осени в городе Кишиневе.
  • Осенняя вспашка поля в окрестностях села Каприяны.
  • Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. На вернисаже.
  • Застолье на районном празднике осени в городе Кишиневе.
  • Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. Участница молдавского фольклорного ансамбля Весна.
  • Свадьба в селе
  • Молдавская свадьба. Друг жениха наливает гостям вино. Село Вадул-Туркулуй. Молдавская ССР.
  • Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. На выставке цветов и игрушек.
  • Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. Выступление молдавского фольклорного танцевального ансамбля.
  • Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. Ансамбль народной музыки Лаутары (Лэутарий).
  • Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. Осенние свадьбы. Молодоженов поздравляет летчик-космонавт СССР Алексей Леонов (справа).
  • Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. Осенние свадьбы.
  • Члены детской любительской мультипликационной студии Флоричика на прогулке.
  • Молдавская ССР. Руководитель детской студии мультипликационных фильмов Флоричика Виктория Барбэ со своими питомцами на прогулке.
© Sputnik / Фред Гринберг
Торговля блюдами национальной кухни на районном празднике осени в Кишиневе, 1978 год.

Смотрите фотоленту Sputnik - осенние праздники и будни Молдовы в предыдущую эпоху.

Нет в Молдове прекраснее поры, чем осень — так любят говорить гости из-за границы, хоть один раз посетившие нашу страну.

Ярмарки, свадьбы, сельхозработы — все это и многое другое в фотокадрах, снятых в нашей стране в советское время.

Тема:
Узнай Молдову! (340)

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Теги:
осень, Молдова
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