Осень в Молдове - редкие кадры прошлой эпохи

Нет в Молдове прекраснее поры, чем осень — так любят говорить гости из-за границы, хоть один раз посетившие нашу страну.

Ярмарки, свадьбы, сельхозработы — все это и многое другое в фотокадрах, снятых в нашей стране в советское время.