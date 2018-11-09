Открытие выставки победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

Конкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ежегодный прием работ на конкурс по традиции открывается в день рождения погибшего фотокорреспондента, 22 декабря. С момента учреждения и по сей день конкурс остаётся единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главными целями конкурса являются поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.

Главными темами работ конкурса стали глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.