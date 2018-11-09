Победители конкурса имени Андрея Стенина 2018

Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации "Моя планета. Серия", стала 30-летняя калужанка Алена Кочеткова. Победу ей принес цикл снимков "Как я болела" — документальный отчет о драматичной борьбе с раком.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, подвел свои итоги.
Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации "Моя планета. Серия", стала 30-летняя калужанка Алена Кочеткова. Победу ей принес цикл снимков "Как я болела" — документальный отчет о драматичной борьбе с раком.
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