Лицом к лицу: десятки мировых лидеров встретились в Париже - фото

Главы государств собрались в столице Франции по случаю торжеств, приуроченных к столетию завершения Первой мировой войны.

Форум мира, приуроченный к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, открылся в воскресенье в Париже.

Форум был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и призван стать ответом на рост напряженности в современном мире. Главы государств и правительств, представители международных организаций прибыли на Форум после участия в торжественной церемонии у Триумфальной арки и ланча в Елисейском дворце.

Форум открыл Макрон, который в своей речи подчеркнул важность подобного мероприятия и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в его проведение.