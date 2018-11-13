Студенческие будни и праздники Молдовы - лучшие кадры

Смотрите в фотоподборке Sputnik архивные кадры студенческой жизни нашей республики.
Смотрите в фотоподборке Sputnik архивные кадры студенческой жизни нашей республики.
Смотрите в фотоподборке Sputnik архивные кадры студенческой жизни нашей республики.
Молдавские борцы завоевали шесть золотых медалей на ЧМ-2018 в Италии
Главы государств собрались в столице Франции по случаю торжеств, приуроченных к столетию завершения Первой мировой войны.
Открылась выставка работ финалистов международного конкурса фотожурналистики имени фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, подвел свои итоги.
Латвийский журналист поведал, что рассказывал КГБ, как доставал запрещенные иностранные клипы и где познакомился с другими осведомителями.
Литовских абонентов атаковали мошенники из Мозамбика: неизвестные вынуждают владельцев сотовых перезванивать по дополнительному тарифу.
Эстонский политик рассказал, как власти ЕС могут помочь образованию на русском языке и расширить права русскоязычного населения в Эстонии.
Группа военных из ФРГ проинспектирует одну из воинских частей в Витебской области.
Сын миллиардера Бидзины Иванишвили женился на модели в древней столице Грузии – церемония прошла в национальном стиле.
Участники делегации наблюдателей из Абхазии рассказали, как прошли выборы в ДНР и ЛНР.
В Азербайджане задержали муллу и его пособников, которые до смерти избили "одержимого" бакинца во время сеанса экзорцизма.
И.о. министра обороны Армении прокомментировал возможность покупки шведских истребителей.
Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.
Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.
Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.
Вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ пока не стоит на повестке дня, заявил посол республики в России.
Представители МИД Южной Осетии приняли участие в форуме молодых дипломатов в Сочи.
Латвийский журналист поведал, что рассказывал КГБ, как доставал запрещенные иностранные клипы и где познакомился с другими осведомителями.
Литовских абонентов атаковали мошенники из Мозамбика: неизвестные вынуждают владельцев сотовых перезванивать по дополнительному тарифу.
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