Звезды, которые потеряли свои дома из-за пожара в Калифорнии - фото

В фотоленту Sputnik вошли звезды, чьи дома были разрушены в результате пожара, и те, кому пришлось эвакуироваться из зоны бедствия. Они могут больше не увидеть свои жилища.

Лесные пожары в американском штате Калифорния, которые уже называют наиболее разрушительными в истории штата, не останавливаются ни перед чем – огонь не могут остановить ни массированные отряды пожарных, ни громкие имена голливудских знаменитостей, чьи дома стихия безжалостно превращает в пепел. Насколько велики финансовые потери популярных актеров и музыкантов, пока судить сложно, но речь будет идти как минимум о десятках миллионов долларов, сообщило РИА Новости.

Актриса и эпатажная певица Майли Сайрус стала одной из тех, чей дом был разрушен полностью. По данным СМИ, стоимость ее особняка составляет около 2,5 миллионов долларов.

Среди других лишившихся недвижимости знаменитостей оказались актриса Ким Бейсингер, музыкант Робин Тин, наиболее известный по хиту "Blurred lines", актер Дэвид Чокачи, снимавшийся в популярном телевизионном сериале "Спасатели Малибу", участница реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" Камиль Грэммер, актриса Шеннен Доэрти ("Зачарованные"), режиссер Скотт Дерриксон, снявший "Доктор Стрэндж" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

В целом стихия затронула гораздо большее число знаменитостей, многим пришлось эвакуироваться, как, например, актеру Уиллу Смиту, певице и уже состоявшейся актрисе Леди Гаге, телеведущей Ким Кардашьян, которая, по данным СМИ, вместе с супругом, рэпером и дизайнером Канье Уэстом даже наняла "частных пожарных", чтобы защищать свои владения, оцениваемые в 60 миллионов долларов.