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День молодежи и студентов отметили в Кишиневе концертом - фото

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  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
  • Праздничный концерт ко Дню молодежи
© Sputnik / Miroslav Rotari
Праздничный концерт ко Дню молодежи

В Кишиневе прошел концерт, приуроченный к Международному дню студентов и молодежи.

В Национальной филармонии имени Сергея Лункевича прошел праздничный концерт, приуроченный к Международному дню молодежи и студентов. Саму дату в мире чествуют 17 ноября, но в Молдове уже накануне начали проходить разные праздничные мероприятия, например, Национальный бал первокурсников или посвящение в студенты.

В концертном зале собралось много молодежи и не зря. Организаторы (Национальный союз студентов и молодежи и Министерство образования, культуры и исследований) подготовили особенную программу. На сцену вышли молодые артисты. Среди них Серж Кузенкофф, Роман Zes, группа Nikorason'g и другие. Они исполнили для публики не только свои авторские произведения, но и известные хиты зарубежных певцов.

После мероприятия корреспондент Sputnik пообщался с Евгением Баланом, председателем Национального союза студентов и молодежи Молдовы.

"Хочется поздравить всех с этим праздником. Сегодняшнее событие приурочено также к финалу национального проекта "Бал первокурсников или посвящение в студенты 2018". Впервые мы проводим это мероприятие без награждений и других официальных моментов, только концерт", - сказал Балан.

Говоря о современной молодежи, он с сожалением признал, что нынешнее поколение молодых людей заблуждается, когда рассуждает о своей роли в государстве.

"Любой молодой человек думает не о том, что он может сделать для этой страны, а что государство должно и обязано для него сделать", - подчеркнул собеседник.

Балан добавил, что в Молдове очень много молодых людей, заканчивающих учебные заведения, хотят сразу большую заработную плату, а опыта у них при этом совсем мало. Поэтому, не найдя таких хороших условий, многие уезжают, объяснил собеседник.

Также он подытожил, что в стране в целом нет молодежной политики. Балан считает, что те программы, которые сейчас запускают для молодых людей больше направлены на семьи в целом, и они не очень эффективны.  

"У нас в государстве пытаются что-то делать, но больше это для молодых семей. А молодежной политики в стране как таковой нет. И наши власти должны подумать об этом и что-то начинать предпринимать", - уточнил Балан.

В завершении он рассказал о программе Национального союза студентов и молодежи, в рамках которой в стране продвигают государственные учебные заведения - колледжи или профессиональные школы.

По мнению Балана, это может поспособствовать тому, чтобы молдавские подростки, оканчивая среднее образование, были заинтересованы остаться в стране, а не продолжать обучение за границей.

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Теги:
Национальная филармония, Кишинев
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