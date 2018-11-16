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Винные подвалы Крикова - любимое место для туристов со всего мира

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  • Винодельческий комбинат Крикова - это первое и единственное предприятие, награжденное высшим государственным отличием - орденом Республики, также предприятие объявлено Национальным культурным достоянием страны.
  • Для туристов доступны несколько экскурсионных пакетов, которые, кроме посещения подземных хранилищ и винотеки включают винную дегустацию, вкусный обед в различных дегустационных залах (в том числе способных принять многочисленные делегации), просмотр фильма о молдавском виноделии в подземном кинотеатре (вместимость – 44 места).
  • Cricova – это первое предприятие в Молдове, которое производит игристые вина способом другого известного монаха Дом Пьер Периньона Méthode Traditionelle, то есть путем вторичного брожения в бутылке и последующей выдержки кюве.
  • Именно монах Периньон придумал ставшее привычным для нас укупоривание бутылок при помощи пробок, тогда как раньше при разливе вина в бутылки использовали пеньку, смоченную в масле. Ею-то и затыкали горлышки бутылок.
  • Географическое разнообразие виноградников является существенным преимуществом, что позволяет культивировать различные сорта винограда в зависимости от особенностей климата и почвы населенного пункта.
  • Сегодня комбинат ''Крикова'' является крупнейшим производителем игристых вин по традиционной молдавской технологии, созревание которых полностью проходит в подземных подвалах.
  • Большего всего в Крикова гордятся визитом Юрия Гагарина. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин находился в Молдове с 8 по 10 октября 1966 года. О Криковских подвалах Гагарин говорил, что это самое сильное впечатление для него после космоса.
  • Криковские подвалы – первое, что предлагают многие туроператоры при упоминании винных туров.
  • Винные подвалы Крикова - своеобразная визитная карточка Молдовы.
  • В Крикова хранится богатая коллекция легендарных вин, как местных, так и иностранных.
  • Старейшим вином в коллекции и единственным в своем роде в мире - является пасхальное десертное Иерусалимское вино 1902 года.
  • В коллекции Крикова хранятся сорта вин, которые были подарены видным государственным деятелям, посетившим Молдову – в том числе президенту России Владимиру Путину.
  • Около двадцати тысяч бутылок из винотеки находятся под государственной защитой – продавать их категорически запрещено из-за исключительного исторического значения.
  • Вино президента Беларуси - Александра Лукашенко.
  • В Крикова хранится богатая коллекция легендарных вин, как местных, так и иностранных. Винотека берет свое начало с коллекции вин Геринга, среди которых есть знаменитые вина Мозель, Бургундия, Бордо, Порто.
  • Вино Ангелы Меркель.
  • Гордость молдавского виноделия - ''Государственная Винотека''.
  • Под землей переплетается около 400 километров штолен, которые проходят не только под Крикова, но и достигают даже столицы.
  • Подвалы изначально планировались с целью принятия высокопоставленных гостей.
  • Винные подвалы Крикова
  • Именно здесь, сидя на мягких креслах, почетные гости, лидеры крупных держав оставляют свои автографы в Книге отзывов и предложений.
  • Дегустационный за в Крикова, выполненный в национальном стиле.
  • Дегустационный за в Крикова, выполненный в национальном стиле.
  • Экспортируются криковские вина в страны СНГ в том числе и в Россию, а также в США, Китай, Японию, страны Балтии, Израиль и др.
  • Дегустационный зал в Крикова.
  • Винные подвалы Крикова.
  • Подарки и сувениры о Молдове можно приобрести здесь же – в фирменном магазине в Криковских подвалах.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Винодельческий комбинат "Крикова" - это первое и единственное предприятие, награжденное высшим государственным отличием - орденом Республики, также предприятие объявлено Национальным культурным достоянием страны.

Уникальные Криковские подвалы расположены на глубине 50 метров под землей, представляют собой подземный город с улицами, которые соответствуют маркам вина, хранящимся в нишах - Каберне, Совиньон, Фетяска.

Подземный город Крикова - уникальное место: в этом городе вы не найдете домов и зданий, не увидите магазинов и террас, в этот город никогда не проникнет солнечный луч. Но этот город подарит иное тепло своим гостям, он согреет ароматом великолепного вина. 

Крикова - жемчужина молдавского виноделия>>>

Винотека Крикова датируется 1954 годом и является на сегодняшний день специализированным музеем, имеющим статус национального достояния. Музей хранит в себе уникальные экспонаты, коллекция которых насчитывает более 1,3 миллиона бутылок. 

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