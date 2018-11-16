Винные подвалы Крикова - любимое место для туристов со всего мира

Уникальные Криковские подвалы расположены на глубине 50 метров под землей, представляют собой подземный город с улицами, которые соответствуют маркам вина, хранящимся в нишах - Каберне, Совиньон, Фетяска.

Подземный город Крикова - уникальное место: в этом городе вы не найдете домов и зданий, не увидите магазинов и террас, в этот город никогда не проникнет солнечный луч. Но этот город подарит иное тепло своим гостям, он согреет ароматом великолепного вина.

Крикова - жемчужина молдавского виноделия>>>

Винотека Крикова датируется 1954 годом и является на сегодняшний день специализированным музеем, имеющим статус национального достояния. Музей хранит в себе уникальные экспонаты, коллекция которых насчитывает более 1,3 миллиона бутылок.