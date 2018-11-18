Есть повод отметить: сегодня День рождения Деда Мороза

Предлагаем красочную подборку образов Деда Мороза в прошлом и сейчас. Смотрите в фотоленте Sputnik.

До Нового года осталось менее 50 дней. А главным символом всенародного праздника является Дед Мороз, который 18 ноября отмечает свой день рождения.

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.