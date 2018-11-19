Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций: как это было

Сборная Молдовы по футболу сыграла вничью с командой Люксембурга. Итоговый счет 1:1. Встреча состоялась в Кишиневе на стадионе "Зимбру".

Эта игра стала последней в Национальной сборной для молдавского полузащитника Александра Гацкана, который накануне заявил о завершении карьеры.

В сентября молдавские футболисты также сыграли с Люксембургом в гостях. Тогда игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Эта победа команды Люксембурга стала одной из самых крупных в их истории.

После очередного тура Лиги наций, Молдова располагается в группе "D" на третьей позиции. В активе нашей сборной 9 очков. На втором месте Люксембург (10 очков) и на первом Белоруссия (14 очков).