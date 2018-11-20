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Мода в СССР: на подиуме и в жизни - архивные фото

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© Sputnik / Mikhail Ozerskiy
Выставка достижений народного хозяйства СССР (ныне ВДНХ). Показ коллекции Ленинградского Дома моделей одежды.

Советская мода: джинсы и хиппи, "дефицит" и "блат" - смотрите в фотоленте Sputnik, какой была мода в СССР.

Советские граждане, долгое время лишенные возможности следовать последним мировым тенденциям, отстаивали в огромных очередях, чтобы втридорога купить зарубежную одежду или обувь, с которой в союзных республиках было особенно тяжело. Почувствовав некоторую свободу, и женщины, и мужчины в период хрущевской "оттепели", а потом и в брежневские времена стали экспериментировать со всеми доступными стилями, то примеряя образ хиппи, то щеголяя в узких брюках и белых рубашках. В то же время довольно распространенным стал и "русский стиль".

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