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В Sputnik Молдова рассказали журналистам о работе в экстремальных условиях

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  • В мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова при поддержке представительства Россотрудничества в республике состоялся мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: Специфика работы журналиста в экстремальных условиях.
  • Специальный гость лекции - замруководителя кафедры телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (Россия), кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин.
  • Перед слушателями выступил руководитель информационного агенства Sputnik Молдова Владимир Новосадюк.
  • Пресс-секретарь Sputnik Молдова Вячеслав Пержу поприветствовал гостей курса.
  • На интерактивном занятии слушатели ознакомились с практическим опытом работы зарубежных журналистов в экстремальных ситуациях.
  • Мастер-класс в пресс-центре Sputnik Молдова посетили как начинающие, так и опытные журналисты.
  • Гостями Sputnik стали и преподаватели ведущих вузов Молдовы. Лекцию посетил доцент кафедры радио и телевидения Государственного университета Молдовы Борис Парфентьев.
  • В частности, участникам лекции рассказали о опыте работы иностранных журналистов в ситуациях противодействия террористическим угрозам и массовым беспорядкам, при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф, в условиях вооруженных конфликтов или боевых действий, с методами сбора, анализа и передачи информации в экстремальных условиях.
  • Все внимание приковано к лекторам...
  • Молодежь с большим интересом слушала выступления спикеров.
  • На все вопросы, поступавшие от молодежи, были даны емкие и содержательные ответы.
  • Участники сделали фотографии на память о мастер-классе.
  • Слушателям рассказали об этических тонкостях при освещении чрезвычайных ситуаций, слагаемых личной безопасности журналиста, а также о важных аспектах по оказанию первой медицинской помощи.
  • Полезные советы участники мастер-класса детально конспектировали.
  • Генеральный директор агентства Новости-Молдова Маргарита Цвик на лекции в пресс-центре Sputnik Молдова.
  • Участники мастер-класса внимательно слушали выступление лекторов.
  • Алексей Соломатин ответил на все вопросы участников лекции.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова при поддержке представительства Россотрудничества в республике состоялся мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях".

Известный российский журналист рассказал представителям СМИ в Кишиневе об аспектах работы репортеров в условиях форс-мажора.

В мультимедийном пресс-центре международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова при поддержке представительства Россотрудничества в республике прошел мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях". В качестве лектора выступил заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (Россия), кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин. Участие в мастер-классе приняли начинающие и опытные журналисты.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

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