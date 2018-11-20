В Sputnik Молдова рассказали журналистам о работе в экстремальных условиях

В мультимедийном пресс-центре международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова при поддержке представительства Россотрудничества в республике прошел мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях". В качестве лектора выступил заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (Россия), кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин. Участие в мастер-классе приняли начинающие и опытные журналисты.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.