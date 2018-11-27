"В СССР секс был" - реклама автомобилей советского времени

Смотрите в фотоленте Sputnik, какой была реклама автомобилей в советское время.

В 1986 году телеведущие Владимир Познер и Фил Донахью организовали один из первых советско-американских телемостов. В июле того года, когда по ЦТ показали телемост Ленинград-Бостон "Женщины говорят с женщинами", прозвучала фраза, которую позже записали так: " В СССР — секса нет".

У советских зрителей, конечно же, тогда был шок (еще бы, впервые с экранов телевизоров прозвучало слово "секс"), а американская аудитория разразилась смехом.

Тогда у властей было одно желание - выстроить одухотворенную страну СССР с гражданами, живущими во имя труда, любви к родине и семье. Впрочем, посмотрите эти фото и вы убедитесь: все с сексом в СССР было в порядке!