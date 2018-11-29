Молдавские школы ушедшей эпохи - много редких архивных фото

Сегодня у населения Молдовы много претензий к современной системе национального образования. И немудрено - школы закрываются, вводятся непонятные предметы, сокращаются учебные часы и даже отменяется домашнее задание. С другой же стороны нагрузка на детей постоянно увеличивается за счет добавления нового материала, необходимого, по словам специалистов, для изучения в современном мире.

Часто мы слышим слова о том, что раньше образование в Молдове было лучше, объективнее, справедливее с точки зрения оценивания и распределения материала.

Так это или нет, разговор не одного дня. Здесь же мы предлагаем, глядя на эти фотографии, вспомнить о том, как учились дети в Молдове раньше, когда отдать ребенка в музыкальную школу было делом престижа семьи, когда начальное художественное образование считалось необходимым для духовного развития, когда даже существовала детская школа милиции, где ребят приучали к самодисциплине и долгу перед обществом.