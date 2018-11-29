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Фото

Молдавские школы ушедшей эпохи - много редких архивных фото

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Тема:
Узнай Молдову! (341)
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Новости

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  • Учительница молдавского языка школы села Ларга объясняет урок ученикам, 1972 год.
  • Средняя школа в микрорайоне Ботаника Кишинева.
  • На занятиях в спортивной школе села Суклея Молдавской ССР, 1982 год
  • Ученица Кишиневской детской школы милиции регулирует уличное движение в Кишиневе, 1982 год
  • Учащиеся средней школы села Талмаза во время перемены, 1986 год
  • Ученики Кишиневской детской школы милиции в строю, 1982 год.
  • Музыкальная школа села Выхватинцы (ныне - имени Антона Рубинштейна), 1979 год
  • Учитель средней школы Леопольд Нирши с учениками выпускного класса на берегу реки. Село Цыбулевка, Молдавская ССР, 1979 год
  • Молдавская ССР. Последний звонок в школе села Бардар Котовского района, 1986 год
  • Молдавская ССР. Последний звонок в школе села Бардар Котовского района, 1986 год
  • 1 сентября 1981 года у школы №1. Ученики на торжественной линейке, 1981 год
  • Учащиеся Бырновской средней школы, 1974 год
  • У здания средней школы колхоза Прогресс (Фалештский район), 1972 год
  • Выпускницы школы в городе Бельцы
  • Герой Социалистического труда Н. Чебан беседует со школьниками школы №1 города Кишинева, 1974 год
  • Бюст молдавского композитора Штефана Няга в Кишиневе. Установлен в 1964 году на Рышкановке перед Республиканской школой музыки и хореографии им. Коки. Высота 2 м, гранит. Авторы скульптор Л. Дубиновский, архитектор Ф. Наумов, 1970 год
  • Ученицы средней школы колхоза им. И. В. Мичурина, 1968 год
  • Воспитанник музыкальной школы села Выхватинцы Сергей Киприя и его слушатели - одноклассники, 1979 год
  • В средней школе села Костулень, 1975 год
  • Молдавская ССР. Занятия в детской художественной школе города Единцы, 1975 год
  • На уроке молдавского языка в школе села Колосово, 1984 год
  • Совхоз имени К. Маркса. Секретарь партийной организации совхоза Валерий Применчук ведет уроки истории в совхозной школе, 1984 год
  • Дети на уроке в школе. Цыганская гора в центральной возвышенной части города Сороки в Молдавии, апрель 1982 года
  • Тренер детско-юношеской спортивной школы Кишинева Виктор Большов со своими воспитанниками, 1987 год
  • Пятиклассница школы №1 Анжела Лазарева на линейке 1 сентября. Молдавская ССР, город Кишинев, 1981 год
  • В лингафонном кабинете сельской школы идут занятия по английскому языку. Молдавская ССР, село Кожушна, 1984 год
  • Дети идут в школу. Цыганская гора в центральной возвышенной части города Сороки в Молдавии, апрель 1982 года.
  • На занятиях в спортивной школе села Суклея Молдавской ССР, 1982 год
  • В сельской музыкальной школе. Молдавская ССР, село Ларга, 1978 год
  • Студенты Гарвардского университета, работающие пионервожатыми в одном из пионерских лагерей, водят с детьми хоровод, Молдова, 1981 год.
  • Музыкальная школа села Выхватинцы Молдавской ССР. В гостях у школьников профессиональные музыканты, певцы, композиторы из Кишинева.
  • Ученики средней школы № 1 города Комрата, 1985 год
  • Музыкальная школа села Выхватинцы Молдавской ССР. Воспитанник школы Витя Ротарь учится играть на баяне.
© Sputnik / Борис Кауфман
Учительница молдавского языка школы села Ларга объясняет урок ученикам, 1972 год.

Смотрите в подборке Sputnik редкие фотографии школ Молдовы советского периода.

Сегодня у населения Молдовы много претензий к современной системе национального образования. И немудрено - школы закрываются, вводятся непонятные предметы, сокращаются учебные часы и даже отменяется домашнее задание. С другой же стороны нагрузка на детей постоянно увеличивается за счет добавления нового материала, необходимого, по словам специалистов, для изучения в современном мире.

Часто мы слышим слова о том, что раньше образование в Молдове было лучше, объективнее, справедливее с точки зрения оценивания и распределения материала.

Так это или нет, разговор не одного дня. Здесь же мы предлагаем, глядя на эти фотографии, вспомнить о том, как учились дети в Молдове раньше, когда отдать ребенка в музыкальную школу было делом престижа семьи, когда начальное художественное образование считалось необходимым для духовного развития, когда даже существовала детская школа милиции, где ребят приучали к самодисциплине и долгу перед обществом.

Тема:
Узнай Молдову! (341)

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Теги:
дети, Молдова, МССР, школа
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