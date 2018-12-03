Добрая память о детстве - как раньше в Молдове воспитывали малышей

Дети и детские сады Молдовы прошлых лет - какими они были.
Эти трогательные и радостные мгновения жизни нашей страны запечатлели когда-то фотографы.
Детство тех, кому уже "далеко за" - так можно было бы назвать эту ностальгическую фотоподборку Sputnik.
Дети и детские сады Молдовы прошлых лет - какими они были.
Эти трогательные и радостные мгновения жизни нашей страны запечатлели когда-то фотографы.
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