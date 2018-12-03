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Добрая память о детстве - как раньше в Молдове воспитывали малышей

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  • Детский сад в микрорайоне Ботаника, 1978 год
  • Дети на площадке в детском саду села Вадул-Туркулуй Рыбницкого колхоза, 1990 год
  • Девочка обедает в детском саду совхоза-завода «Виктория», 1972 год
  • Молдавская ССР, село Ларга. Александра Чеботару, участница художественной самодеятельности, воспитатель детского сада, 1978 год
  • Школьница из особого дивизиона юных регулировщиков движения им. Ф.Э. Дзержинского проводит беседу о правилах дорожного движения с детьми в детском саду, 1982 год
  • Молдавская ССР. Детский сад колхоза имени С. Лазо. Мама пришла за дочкой, 1975 год
  • Детский сад, построенный в совхозе-заводе Романешты в Страшенском районе Молдавии, 1974 год
  • В одном из детских садов города Котовска (сейчас Хынчешты), 1971 год
  • Детский сад научно-производственного объединения Микропровод (правопреемник - АО Микрон), построенный на средства фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства предприятия, 1976 год
  • Посещение сельского детского сада. Совхоз-завод Романешты. Официальный визит в СССР делегации Национального народного собрания Демократической Республики Мадагаскар во главе с председателем собрания Люсьеном Андрианарахиндзака, 1979 год
  • Бендеры. В детском саду, 1996 год
  • В детском саду молдавского села Романешты, 1981 год
  • В колхозном детском саду молдавского села Твардица, 1980 год
  • В детском саду № 8, 1986 год
  • В одном из детских садов совхоза Пересечено Молдавской ССР, 1978 год
  • Детский сад колхоза имени С. М. Кирова, 1983 год
  • Урок рисования в детском саду села Ларга Молдавской ССР, 1978 год
  • Детский сад Радуга в Кишиневе для детей с плохим зрением. На занятиях физкультурой, 1988 год
  • Детский сад Радуга в Кишиневе для детей с плохим зрением. Ежедневные занятия для развития зрения, 1988 год
  • Детский сад Радуга в Кишиневе для детей с плохим зрением. Воспитанница детсада на занятии по восстановлению зрения, 1988 год
  • Детский сад Радуга в Кишиневе для детей с плохим зрением. На музыкальных занятиях, 1988 год
  • Молдавская ССР. Детский сад Радуга для слабовидящих детей. Воспитанники детсада во время занятий с логопедом, 1988 год
  • Молдавская ССР. Детский сад Радуга для слабовидящих детей . Воспитанники сада во время музыкальных занятий, 1988 год
  • Детский сад Радуга в Кишиневе, где проводилось лечение глазных болезней. Воспитанница детсада с проблемой косоглазия, 1988 год
© Sputnik / Денисенко
Детский сад в микрорайоне "Ботаника", 1978 год

Детство тех, кому уже "далеко за" - так можно было бы назвать эту ностальгическую фотоподборку Sputnik.

Дети и детские сады Молдовы прошлых лет - какими они были.

Эти трогательные и радостные мгновения жизни нашей страны запечатлели когда-то фотографы.

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Теги:
детский сад, дети, Молдова, МССР
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