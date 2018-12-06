Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!

В Кишиневе в центре города официально зажгли огни на главной елке страны. Таким образом, был дан старт зимним праздникам в молдавской стоице.

"Это время полное чудес, волшебства и надежд. Тысяча 700 шаров на красивой елке воплощают те хорошие дела, которые предстоит сделать нам всем вместе в этом году", - сказал и.о. примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

Ранее стало известно, что праздничный декор этого дерева обошелся муниципалитету в 170 тысяч леев. Видео установки елки можно посмотреть здесь>>>