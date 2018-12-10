Жители Великобритании поддерживают Brexit

Смотрите в фотоленте, как в Лондоне прошла акция в поддержку выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Тысячи людей прошли маршем по улицам Лондона в поддержку Brexit. Они выразили свое недовольство условиями выхода из ЕС, на которые договорилась с Брюсселем Тереза Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование парламента по соглашению с ЕС о Brexit, которое должно было состояться 11 декабря.

По информации СМИ, премьер-министр решила отложить голосование после того, как ее предупредили, что она находится на пути к "сокрушительному поражению". Тем не менее, отмечается, что кабинет Мэй все еще может поддержать другую точку зрения и подтолкнуть премьера к тому, чтобы провести голосование во вторник, как и планировалось.