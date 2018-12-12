Гордиенко отпраздновала день рождения на сцене, показав небывалое шоу

Свой праздник заслуженная артистка Молдовы решила разделить со зрителями. К слову, билеты на концерт "Phoenix ALive" были полностью распроданы.
Публике показали яркое шоу: это и музыкальное сопровождение двух оркестров Lautarii и Alex Calancea Band, и запоминающийся видеоряд к каждой композиции, и огромное количество танцевальных номеров, и постоянно сменяющиеся наряды... А еще публику порадовали гости - Ионел Истрати, группы AKORD и SunStroke Project.
И, конечно, песни - на разных языках, но все объединенные одним чувством.