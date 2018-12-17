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Молодые и сексуальные: горячие фото с финала конкурса "Мисс Вселенная-2018"

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  • Победительница конкурса Мисс Вселенная 2018 Катриона Грей
  • Мисс Филиппины и Мисс Южная Африка на конкурсе Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Финалистки конкурса Мисс Вселенная 2018 во время дефиле в купальниках
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  • Мисс Испания Анджела Понсе во время финала конкурса Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Финалистки конкурса Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Мисс Канада Marta Stepien во время финала конкурса Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Финалистки конкурса Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Мисс Южная Африка Тамарин Грин во время финала конкурса Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Финалистки конкурса Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Победительница конкурса Мисс Вселенная 2018 Катриона Грей
  • Мисс Филиппины Катриона Грей на конкурсе Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Певец Ни-Йо во время выступления на конкурсе Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Победительница конкурса Мисс Вселенная 2018 Катриона Грей
  • Представительница Таиланда Софида Канчанарин на конкурсе Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Мисс Филиппины Катриона Грей на конкурсе Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Финалистки конкурса Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Мисс Венесуэла Стефани Гутьеррес на конкурсе Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Финалистки конкурса Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
  • Победительница конкурса Мисс Вселенная 2018 Катриона Грей
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Победительница конкурса "Мисс Вселенная 2018" Катриона Грей.

Смотрите в фотоленте, как прошел финал конкурса "Мисс Вселенная" и как выглядит счастливая победительница.

Решающий этап Международного конкурса красоты состоялся в понедельник в Бангкоке, а титул "Мисс Вселенная" достался представительнице Филиппин Катрионе Грэй.

Девушка из Молдовы лидирует в голосовании на конкурсе красоты "Мисс Земля">>>

Корону 24-летней певице и модели из Филиппин по традиции вручила предыдущая победительница — в прошлом году этого титула удостоилась Деми-Ли Нел-Питерс из Южноафриканской Республики.

По итогам нескольких этапов различных состязаний филиппинка успешно обошла 93 конкурсанток из разных стран мира.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

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