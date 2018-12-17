Молодые и сексуальные: горячие фото с финала конкурса "Мисс Вселенная-2018"

Смотрите в фотоленте, как прошел финал конкурса "Мисс Вселенная" и как выглядит счастливая победительница.

Решающий этап Международного конкурса красоты состоялся в понедельник в Бангкоке, а титул "Мисс Вселенная" достался представительнице Филиппин Катрионе Грэй.

Девушка из Молдовы лидирует в голосовании на конкурсе красоты "Мисс Земля">>>

Корону 24-летней певице и модели из Филиппин по традиции вручила предыдущая победительница — в прошлом году этого титула удостоилась Деми-Ли Нел-Питерс из Южноафриканской Республики.

По итогам нескольких этапов различных состязаний филиппинка успешно обошла 93 конкурсанток из разных стран мира.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.