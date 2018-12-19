В объективе Sputnik: самые яркие фото 2018 года (вторая часть)

Уходящий 2018 год стал богатым на события, за которыми внимательно следили корреспонденты и фоторепортеры Sputnik.
Смотрите в фотоленте лучшие снимки Sputnik за 2017 год (первая часть).
Уходящий 2018 год глазами корреспондентов Sputnik - лучшие снимки представлены в фотоленте.
Уходящий 2018 год стал богатым на события, за которыми внимательно следили корреспонденты и фоторепортеры Sputnik.
Смотрите в фотоленте лучшие снимки Sputnik за 2017 год (первая часть).
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Смотрите в фотоленте лучшие снимки Sputnik за 2018 год (первая часть)
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В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.
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