Самые громкие свадьбы 2018 года: можете поцеловать невесту

Известные актеры, комики, писатели, члены королевской семьи, политики, спортсмены - все они решили в 2018 году связать себя узами брака. Не скрылись многие пары от взоров фотокорреспондентов. Самые яркие снимки собрал Sputnik.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какими были самые запоминающиеся свадьбы уходящего года.
Известные актеры, комики, писатели, члены королевской семьи, политики, спортсмены - все они решили в 2018 году связать себя узами брака. Не скрылись многие пары от взоров фотокорреспондентов. Самые яркие снимки собрал Sputnik.
Супруга посла России в Молдове Татьяна Васнецова, руководитель представительства Россотрудничества Михаил Давыдов и другие представители российской дипмиссии устроили настоящий новогодний праздник детям из района Басарабяска.
Уходящий 2018 год глазами корреспондентов Sputnik - лучшие снимки представлены в фотоленте.
Смотрите в фотоленте, как прошел финал конкурса "Мисс Вселенная" и как выглядит счастливая победительница.
Смотрите в фотоленте Sputnik воплощенную тоску жителей Молдовы по настоящей зиме.
По закону, депутаты могут представить в течение трех суток проект вотума недоверия правительству, которое взяло на себя ответственность за расширение списка получателей денежной помощи.
Налог на содержание домашнего животного: сколько надо платить, предусмотрены ли льготы и кому, а также как будут выявлять злостных неплательщиков. Sputnik узнал подробности проекта, который готовят власти Кишинева.
В Нацбанке пояснили, что возвращение Аурелиу Чинчлея связано с новым стратегическим планом финрегулятора.
Facebook будет модерировать публикации на русском и языках стран Балтии из офиса, который отроется в столице Латвии.
Под Вильнюсом грузовик с солдатами НАТО столкнулся с легковым автомобилем. Погибли две девушки.
Бывший эстонский премьер раскритиковал политику Таллинна, направленную на конфронтацию с Россией и увеличение военных расходов.
Новая постоялица появилась в Минском зоопарке – самка бенгальского тигра Тамути. Здесь она составит пару тигру Саймону.
МВД Грузии из соображений безопасности отказало во въезде в страну 14 гражданам Украины.
О новогодних предпочтениях гостей Абхазии рассказала президент "Абхазского союза туризма".
Азербайджан получил первый современный локомотив для железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.
Известный турецкий политик армянского происхождения призвал Анкару идти навстречу конструктивным заявлениям официального Еревана.
Казахстанские полицейские нашли в одной из квартир Актау полтонны осетрины, добытой браконьерским способом.
Известный немецкий фотограф представил завораживающие снимки, сделанные во время путешествия по Кыргызстану.
Власти Таджикистана приняли решение о наказании участников бунта в колонии Худжанда, в результате которого погибли 50 заключенных.
В Узбекистане создали ассоциацию выпускников российских вузов. Чем будет заниматься новая структура?
В канун Нового года родители детей с тяжелыми диагнозами лично пообщались с главой Южной Осетии.
Facebook будет модерировать публикации на русском и языках стран Балтии из офиса, который отроется в столице Латвии.
Под Вильнюсом грузовик с солдатами НАТО столкнулся с легковым автомобилем. Погибли две девушки.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik