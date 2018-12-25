Кишинев предновогодний: столица преобразилась к праздникам - фото

Корреспондент Sputnik совершил прогулку по праздничному Кишиневу и сделал фото всех елок и рождественских городков - читатели могут выбрать, куда отправиться в первую очередь.

Море огней - центр молдавской столицы преобразился к зимним праздникам. У жителей и гостей Кишинева богатый выбор, куда отправиться на прогулку.

© Sputnik / Miroslav Rotari Деды Морозы на мотоциклах подарили праздник детям из интерната в Кишиневе 24

На площади Великого национального собрания в этом году установили искусственную ель - главный символ торжеств, но все развлечения расположены немного дальше.

Небольшой городок у театра оперы и балета - одно из мест, куда можно сходить с детьми. Своя ель, карусели и сказочные персонажи - все это ждет посетителей с утра и до позднего вечера.

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Но самый большой рождественский городок "построен" правительством Молдовы и находится на улице 31 августа 1989. Специально для этого участок между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина стал пешеходным. Здесь установили колесо обозрения, обустроили каток, разместили карусель. А еще посетители могут найти традиционные молдавские блюда и напитки или приобрести праздничную атрибутику, сделанную народными умельцами.

Где и как отметить праздники, можно прочесть здесь.