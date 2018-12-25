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Кишинев предновогодний: столица преобразилась к праздникам - фото

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (109)
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Новости

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  • Главная елка страны - впервые в Кишиневе установлено искусственное дерево
  • Город преобразился к зимним праздникам
  • Проходя через такие арки, будто попадаешь в сказку
  • А вот уже и сани главного волшебника страны, который, наверное отправился поздравлять детишек
  • Красивый зимний фонтан, будто из ледового царства
  • Вот такая ель установлена в городке у театра оперы и балета
  • Праздничный городок у театра оперы и балета
  • Эти милые панды решили подкрепиться
  • Карусель закружила детей, которые пришли в городок
  • А вот и сам Дед Мороз
  • Праздник пришел в Кишинев
  • Всюду праздничные украшения
  • Рождественская ярмарка 2018-2019
  • Двери для посетителей открыты
  • А эту ель правительству подарили власти Румынии
  • Увидеть ярмарку с высоты можно - достаточно прокатиться на колесе обозрения
  • В этом домике детишек принимает Мош Крэчун
  • Рождественская ярмарка 2018-2019
  • Шары и деревья - все с праздничных огнях
  • Карусель, которую установили на рождественской ярмарке
  • Рождественская ярмарка 2018-2019
  • На катке всегда много молодежи, даже те, кто не умеют кататься на коньках, тоже выходят на лед
  • А вот и домики, где можно попробовать традиционную кухню или купить сувениры
  • Море красок и огней - гостям обеспечено праздничное настроение
© Sputnik / Miroslav Rotari
Главная елка страны - впервые в Кишиневе установлено искусственное дерево.

Корреспондент Sputnik совершил прогулку по праздничному Кишиневу и сделал фото всех елок и рождественских городков - читатели могут выбрать, куда отправиться в первую очередь.

Море огней - центр молдавской столицы преобразился к зимним праздникам. У жителей и гостей Кишинева богатый выбор, куда отправиться на прогулку. 

Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2018.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Деды Морозы на мотоциклах подарили праздник детям из интерната в Кишиневе
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На площади Великого национального собрания в этом году установили искусственную ель - главный символ торжеств, но все развлечения расположены немного дальше.

Небольшой городок у театра оперы и балета - одно из мест, куда можно сходить с детьми. Своя ель, карусели и сказочные персонажи - все это ждет посетителей с утра и до позднего вечера.

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Но самый большой рождественский городок "построен" правительством Молдовы и находится на улице 31 августа 1989. Специально для этого участок между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина стал пешеходным. Здесь установили колесо обозрения, обустроили каток, разместили карусель. А еще посетители могут найти традиционные молдавские блюда и напитки или приобрести праздничную атрибутику, сделанную народными умельцами.

Где и как отметить праздники, можно прочесть здесь.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (109)

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