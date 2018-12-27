Назад в СССР: как отмечали Новый год в семейном кругу и в коллективе - фото

Встреча Нового года в странах постсоветского пространства давно стала традицией. Предновогодняя суета, предвкушение праздника, приятные хлопоты, запах мандаринов и ожидание боя курантов - все это воодушевляет, придает особую атмосферу настоящего торжества. В преддверии Нового года многие надеются, что все неприятности и невзгоды, встречавшиеся до сих пор, уйдут в прошлое.

Люди стремятся отметить этот праздник и с коллегами, и в кругу самых близких и родных людей. Как праздновали Новый год на протяжении десятилетий, в ушедшем в историю Советском Союзе - смотрите в фотоленте Sputnik.