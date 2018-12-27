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Назад в СССР: как отмечали Новый год в семейном кругу и в коллективе - фото

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© Sputnik / Lev Ustinov
Молодые люди на новогоднем балу, 1974 год.

Проходят десятилетия, а традиция весело встречать один из главных зимних праздников остается излюбленной среди миллионов жителей стран СНГ.

Встреча Нового года в странах постсоветского пространства давно стала традицией. Предновогодняя суета, предвкушение праздника, приятные хлопоты, запах мандаринов и ожидание боя курантов - все это воодушевляет, придает особую атмосферу настоящего торжества. В преддверии Нового года многие надеются, что все неприятности и невзгоды, встречавшиеся до сих пор, уйдут в прошлое. 

Люди стремятся отметить этот праздник и с коллегами, и в кругу самых близких и родных людей. Как праздновали Новый год на протяжении десятилетий, в ушедшем в историю Советском Союзе - смотрите в фотоленте Sputnik.  

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Теги:
коллектив, празднование, Новый год
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