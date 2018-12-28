Красавицы немого кино покоряли публику без звука

Внешность, мимика и жесты были одними из главных и немногих инструментов немого кино: несмотря на отсутствие звука эти актрисы могли донести любой посыл до публики своей игрой - смотрите подборку Sputnik Молдова.

Сегодня, 28 декабря, отмечается Международный день кино. В конце XIX века начали появляться предпосылки к созданию "движущихся картинок".

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Наибольшего успеха добились французские изобретатели братья Луи Жан и Огюст Люмьер. Именно они стали первыми, кто запатентовал свой аппарат "синематограф".

Дата 28 декабря выбрана потому, что в этот день в 1895 году в Париже в "Гранд-кафе" прошел первый сеанс "синематографа" братьев Люмьер. Первый в мире короткометражный фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота". Кстати, это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.

Демонстрация кино вызвала настоящую панику у зрителей, они вскакивали с мест и бросались спасаться, видя, как в их сторону приближается поезд.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года.

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Это был фильм "Понизовая вольница" режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине "Из-за острова на стрежень".

Фильмы были без звука и только документальными, но позже стали появляться и художественные. Кино так и оставалось немым, но позже в кинокартинах появилось музыкальное сопровождение. Расцвет немого кино пришелся на 20-е годы XX века. Экономическую выгоду кинематографа довольно быстро разглядели, и предприниматели стали создавать киностудии.

Поначалу актеры в таких фильмах воспринимались зрителями как простые сотрудники, исполняющие ту или иную роль на экране. Первой актрисой, которая покорила зрителей и стала настоящей звездой, а после и легендой немого кино была американская актриса Мэри Пикфорд.