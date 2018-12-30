Самые необычные и впечатляющие новогоднии елки по всему миру

В ленте представлены страны: Россия, США, Испания, Португалия, Греция, Германия, Сирия, Ливан, Чехия, Литва, Мексика, Венгрия, Великобритания, Австрия, Монако и др.
В ленте представлены страны: Россия, США, Испания, Португалия, Греция, Германия, Сирия, Ливан, Чехия, Литва, Мексика, Венгрия, Великобритания, Австрия, Монако и др.
Живые и искусственные елки Кишинева, инстляции и гирлянды: как украсили улицы города к Новому году и Рождеству.
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Проходят десятилетия, а традиция весело встречать один из главных зимних праздников остается излюбленной среди миллионов жителей стран СНГ.
Корреспондент Sputnik совершил прогулку по праздничному Кишиневу и сделал фото всех елок и рождественских городков - читатели могут выбрать, куда отправиться в первую очередь.
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Казалось, давным-давно нет того Союза, но все помнят, сколько стоила докторская колбаса, что мы были первыми в космосе, что государство заботилось о людях.
Тридцать лет назад центр Кишинева в праздничные дни выглядел совершенно иначе.
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