Самые необычные и впечатляющие новогоднии елки по всему миру

Специально для обитателей Интернета Sputnik Молдова подсказывает – на носу Новый Год! Обратил внимание на 5 признаков того, что он скоро наступит, обозреватель Александр Волков.

Казалось, давным-давно нет того Союза, но все помнят, сколько стоила докторская колбаса, что мы были первыми в космосе, что государство заботилось о людях.