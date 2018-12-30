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Самые необычные и впечатляющие новогоднии елки по всему миру

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  • Рождественская ель в Мехико
  • Рождественская ель на Красной площади в Москве
  • Рождественская ель в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке
  • Рождественская ель в Будапеште
  • Рождественская ель на одной из улиц Бейрута
  • Рождественская ель во Флориде
  • Рождественская ель на Трафальгарской площади в Лондоне
  • Главная новогодняя елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
  • Две девушки у рождественской ели на площади Сальвадора-дель-Мундо в Сан-Сальвадоре, Сальвадор
  • Рождественская ель на ярмарке перед собором Святого Стефана в Вене, Австрия
  • Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп у Национальной рождественской ели в Вашингтоне.
  • Рождественские елки у казино Монте-Карло в Монако
  • Рождественская ель на Торговой площади в центре Лиссабона, Португалия
  • Рождественская ель на одной из улиц Бейрута
  • Рождественская ель в Ливане
  • Рождественская ель в Мадриде
  • Рождественская ель в Греции
  • Рождественская ель в Германии
  • Рождественская ель в Дамаске
  • Рождественская ель в Вильнюсе
  • Рождественская ель в Праге
© REUTERS / Daniel Becerril
Рождественская ель в Мехико

В ленте представлены страны: Россия, США, Испания, Португалия, Греция, Германия, Сирия, Ливан, Чехия, Литва, Мексика, Венгрия, Великобритания, Австрия, Монако и др.

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Самые необычные и впечатляющие новогоднии елки по всему миру
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